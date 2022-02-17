Іспанці потужно розпочали матч, оформивши перевагу в два м'ячі. Однак згодом пітерці змогли відігратися. Ще до перерви Бетіс знову вийшов уперед, а у другому таймі рахунок не змінився.

Помилки Ракицького допомогли Бетісу обіграти Зеніт у матчі з п'ятьма голами

Одним із головних антигероїв зустрічі став Ярослав Ракицький, який допоміг іспанцям забити два їхніх голи. Спочатку українець вирішив не заважати Карільйо після подачі з флангу, а інший м'яч захисник може розділити з голкіпером. Ракицький віддав йому пас і не чекав, що м'яч повернеться. Гравці Бетіса подарунком скористалися із задоволенням.