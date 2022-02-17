Фатальні ляпи Ракицького у відеоогляді матчу Зеніт – Бетіс – 2:3
17 лютого 22:48 - Читать на русском
Бетіс обіграв Зеніт в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
25’ Артем Дзюба
28’ Малком
Вілліан Жозе 18’
Андрес Гуардадо 41’
18’ Вілліан Жозе
25’ Артем Дзюба
28’ Малком
41’ Андрес Гуардадо
Іспанці потужно розпочали матч, оформивши перевагу в два м'ячі. Однак згодом пітерці змогли відігратися. Ще до перерви Бетіс знову вийшов уперед, а у другому таймі рахунок не змінився.
Помилки Ракицького допомогли Бетісу обіграти Зеніт у матчі з п'ятьма голами
Одним із головних антигероїв зустрічі став Ярослав Ракицький, який допоміг іспанцям забити два їхніх голи. Спочатку українець вирішив не заважати Карільйо після подачі з флангу, а інший м'яч захисник може розділити з голкіпером. Ракицький віддав йому пас і не чекав, що м'яч повернеться. Гравці Бетіса подарунком скористалися із задоволенням.
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