"Перед пенальті у ворота України був епізод, коли Калюжний на 55-й хвилині отримав жовту картку. Така груба атака з високо піднятою ногою вище гомілкостопу вперед шипами могла закінчитися і червоним кольором. Добре, що арбітр VAR тут не запросив до монітора суддю в полі, а то все могло закінчитися вилученням. А далі – фатальна рука Зінченка.

Заховайло оцінив скасований пенальті на Ванаті: "Якщо футболіст скидає руки вгору – 100% малює"

Це називається "телевізійним" пенальті, де ніхто нічого не бачив, крім ящика ТБ. І, звичайно, такі пенальті не хочеться бачити. Пішла подача в штрафний майданчик, Зінченко вистрибував разом з нападником у боротьбі за м'яч. Нападник зіграв на випередження, ледь торкнувся головою м'яча, який зрикошетив у руку нашому гравцеві. Зінченко не міг вистрибнути вгору "солдатиком", тримаючи руки по швах.

У нього рух рук був природним, відстані між єдиноборцями майже не було, тіло в тіло. Рука не була піднята вище голови, а була напівзігнута на рівні плеча, куди й потрапив м'яч. Навіть нападник не бачив цього дотику, гра продовжилася, і так було б правильніше.

А якби не було VAR? Ніхто б і не звернув на це увагу. А якби арбітр в полі після перегляду залишив своє первинне рішення не призначати 11-метровий удар?! Можна було б тільки поаплодувати йому за мужню і розумну кмітливість. Мабуть, його збило те, що м'яч прямував у бік воріт. Дуже спірне рішення.

А ще незрозуміло – за що він показав Зінченку жовту картку? Адже навмисної гри рукою не було, м'яч просто потрапив у руку. Повторюся: краще б таких пенальті футбол не бачив" – заявив екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що після двох турів збірна України йде передостанньою у своїй групі відбору на ЧС-2026, маючи в доробку лише одне очко.

