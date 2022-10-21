"Котеджери" в рамках 12-го туру розгромили Астон Віллу, позбавивши Стівена Джеррарда посади тренера. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Фулхем – Астон Вілла на "Футбол 24".

Фулхем гостріше розпочав поєдинок, але відкрив рахунок лише ближче до перерви – Харрісон Рід класно зловив м'яч на ногу та влучив у кут. У другому таймі Дуглас Луїз підвів Астон Віллу, отримавши пряму червону. Мітровіч через 6 хвилин реалізував пенальті, а добив "вілланів" Мінгс, який зрізав м'яч у власні ворота.

Астон Вілла звільнила Джеррарда

Цей поєдинок став останнім для Стівена Джеррарда на чолі Астон Вілли. Таким чином, Фулхем набрав 15 очок та піднявся на 9 місце, Астон Вілла з 9 пунктами залишилась сімнадцятою.

Лестер здобув другу перемогу в сезоні, розгромивши Лідс, Фулхем впевнено переграв Астон Віллу