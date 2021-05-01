Нападник Атлетіко Луїс Суарес міг опинитись у Ювентусі, але трансфер не відбувся через скандальну здачу іспиту з італійської мови.

Іспит Суареса з італійської мови заради отримання італійського громадянства відбувався у досить доброзичливій атмосфері. Як видно на кадрах La Repubblica, нападник жартував із екзаменаторами під час іспиту.

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Після того, як екзамен був завершений, до аудиторії увійшли ще кілька професорів університету Перуджі, які почали фотографуватись із уругвайцем та брати в нього автографи.

Нагадаємо, ще минулого міжсезоння Суарес намагався отримати італійське громадянство. Паспорт громадянина ЄС мав допомогти йому оформити перехід у Ювентус. Однак уругвайця викрили у порушеннях на екзамені.

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