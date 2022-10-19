У центральному матчі 9-го туру другого португальського дивізіону зустрічалися дві найкращі команди чемпіонату, Фейренсе та Морейренсе. У цій зустрічі відбулася курйозна подія: воротар господарів поля Артур Аугусто забив гол ударом із власного штрафного майданчика.

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На жаль для Артура цей гол не дозволив його команді набрати очки. Вже за хвилину після цього сенсаційного взяття воріт Фейренсе пропустив другий м'яч у свої ворота. Здавалося, траекторія м'яча знаходилася під контролем Артура, але у підсумку воротар Фейренсе не зумів врятувати свої ворота у не найскладнішій ситуації.

Таким чином Фейренсе програв Морейренсе 1:2 і тепер відстає від лідера чемпіонату на сім очок.

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