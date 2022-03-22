Колишній форвард Байєра, МЮ та Тоттенхема опинився в епіцентрі великого скандалу на батьківщині.

Дімітар Бербатов після завершення кар'єри вирішив очолити болгарський футбол. У жовтні відбулися вибори, на яких знаменитий форвард зовсім трішки програв Боріславу Міхайлову. Але Бербатов подав протест. Перевибори готувалися на березень цього року, однак Болгарський футбольний союз (з подачі Міхайлова) скасував конгрес 18 березня.

Бербатов не припинив боротьбу. Він все одно організував конгрес в запланованому місці в запланований час і цього разу виграв вибори. Його конкурент не з'явився. Тепер розпочалася медійна битва.

Болгарський футбольний союз назвав повторні вибори фарсом і звинуватив Дімітара в розколі футболу. Бербатов заявив, що скасування конгресу було незаконним, а він є легітимним президентом. Обидві сторони подали свою позицію в ФІФА.

Бербатов відомий успішними виступами за Байєр, Тоттенхем і Манчестер Юнайтед. Він став найкращим бомбардиром в історії збірної Болгарії, забивши 48 голів за 78 матчів.

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