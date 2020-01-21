Фарія покинув Аль-Духайль – він понад 15 років був асистентом Моурінью

Руй Фарія покинув посаду головного тренера катарського Аль-Духайля.

Португальський фахівець покинув "червоних лицарів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відставка Фарії зумовлена особистими причинами. Тренер пропрацював із Аль-Духайлем 12 місяців. Наразі столичний гранд лідирує у Лізі зірок Катару, випереджаючи на 2 очки Аль-Райан. Кольори Аль-Духайля захищають відомі в Європі гравці – оборонець Мехді Бенатія і нападник Маріо Манджукіч.

Руй Фарія почав роботу тренером у 2001 році. Тоді він став фітнес-тренером у штабі Лейрії під керівництвом Жозе Моурінью. Далі Фарія працював із "Особливим" у Порту, Челсі, Інтері, мадридському Реалі та Манчестер Юнайтед.

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