Перуанський форвард Джеферсон Фарфан вирішив повернутись на батьківщину після яскравої кар'єри в Європі.

Альянса Ліма у своєму твіттері оголосила про повернення Джеферсона Фарфана у рідні пенати.

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Угода розрахована до 31 грудня 2022 року. Додамо, що форвард виступав за перуанський клуб з 1998 по 2004 роки, а з серпня 2020 року перебував у статусі вільного агента.

За свою кар'єру Фарфан встиг пограти за ПСВ, Шальке, Локомотив та Аль-Джазіру, здобувши Кубок Німеччини, 4 чемпіонства Нідерландів, 1 Кубок Нідерландів, чемпіонство та Суперкубок Росії і 2 Кубка Росії.

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