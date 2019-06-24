toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фарфан отримав травму і не зіграє на Копа Амеріка-2019

23:05 91 Читать на русском
Фарфан отримав травму і не зіграє на Копа Амеріка-2019
Джеферсон Фарфан / Reuters

Нападник збірної Перу Джеферсон Фарфан більше не зіграє на Копа Амеріка-2019.

Гравець отримав травму лівого коліна і не зможе допомогти команді у наступних матчах Копа Амеріка, повідомила федерація футболу Перу у своєму твіттері.

Голкіпер Перу припустився епічного фейлу у стилі Бойка в матчі Копа Амеріка-2019 – Фірміно став героєм епізоду

Зазначимо, що перуанці посіли третє місце в групі А, але вийшли в плей-офф, як найсильніша з команд, яка посіла третє місце в групі.

Додамо, що 34-річний Фарфан в трьох матчах турніру відзначився голом і результативною передачею.

Бразилія розгромила Перу: карнавал та недоліки "селесао", безідейний Гарека, невдачі Жезуса та день Евертона

blog_ava
"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну
15:00
7083
Теги
Світ Джеферсон Фарфан Джеферсон Фарфан Перу Перу Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
Чилі
02:00
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук