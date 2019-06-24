Фарфан отримав травму і не зіграє на Копа Амеріка-2019

Нападник збірної Перу Джеферсон Фарфан більше не зіграє на Копа Амеріка-2019.

Гравець отримав травму лівого коліна і не зможе допомогти команді у наступних матчах Копа Амеріка, повідомила федерація футболу Перу у своєму твіттері.

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Зазначимо, що перуанці посіли третє місце в групі А, але вийшли в плей-офф, як найсильніша з команд, яка посіла третє місце в групі.

Додамо, що 34-річний Фарфан в трьох матчах турніру відзначився голом і результативною передачею.

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