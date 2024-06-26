Нічия в звітному матчі залишила збірну України за бортом Євро-2024, але команди не грали виключно на такий результат. У першому таймі, коли погодні умови ще були хорошими, гра була жвавою з великою кількістю моментів. Це лише в другій половині сильний дощ і ціна помилки все зіпсували.

Румунія вперше виграла групу Євро, розписавши нічию зі Словаччиною – скандальний пенальті відправив Україну додому

Словаччина краще почала гру й закономірно відкрила рахунок. Ондрей Дуда класно замкнув подачу з флангу. А от Румунія відігралася завдяки більш ніж сумнівному пенальті. Дуже схоже, що Ганцко фолив проти Яніса Хаджі ще до штрафного. Зрештою, цей епізод став ключовим – призвів до нічиєї, через яку постраждала Україна.