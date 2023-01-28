Барселона здолала Жирону (1:0) в 19-му турі Прімери, а Віктор Циганков провів матч на лаві для запасних. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Головною подією першого тайму став вихід Педрі замість Дембеле. Це 100-й поєдинок іспанця за першу команду Барси, хоча йому лише 20 років! І саме талант відзначився єдиним голом у поєдинку, замкнувши простріл Альби.

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Жирона затисла Барсу на останніх хвилинах, але забити не вдалось попри низку гострих моментів. Підопічні Хаві Ернандеса тепер випереджає на 6 очок Реал, який свій поєдинок проведе завтра, 29 січня. Команда Циганкова залишилась у середині таблиці Прімери.