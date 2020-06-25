"Фантастичний випадок": Худжамов у захваті від виступу 16-річного Ісенка у півфіналі Кубка України

Колишній воротар Маріуполя, Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов поділився емоціями від виступу свого 16-річного колеги по амплуа Павла Ісенка у півфіналі вітчизняного Кубка.

"Я досі не можу прийти в себе. У мене серце б'ється як у Павла. Я дуже хвилююся, для мене це фантастичний випадок в українському футболі. Так довірити молодому.

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

У першому ударі він просто заманив в протилежний кут. Я просто не розумію. 77-му номеру (Кулакову – прим. Футбол 24) Потрібно було просто підняти очі, і все було б зрозуміло. Воротар просто його заманив. У 16 років таке зробити... Просто красень", – емоційно висловився Худжамов у ефірі Залишайсязфутболом.

Нагадаємо, Ісенка випустили на післяматчеву серію пенальті, де юнак став справжнім героєм, відбивши три удари в серії.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу