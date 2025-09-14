Всього чотири очки в чотирьох іграх – це найгірший старт Манчестер Юнайтед в АПЛ з сезону 1992/93, коли команда також набрала чотири очки в перших чотирьох матчах під керівництвом Алекса Фергюсона.

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах

У свою чергу, Пеп Гвардіола здобув 10-ту перемогу в манчестерському дербі в Прем'єр-лізі, ставши лише третім тренером Сіті або Юнайтед, який виграв більше 10 дербі в лізі, після Алекса Фергюсона (20) і Метта Басбі (15).

Цю перемогу Гвардіолі забезпечили голи Філа Фодена та Ерлінга Холанда – норвежець забив дубль у другому таймі. Однак після матчу всі обговорюють не цей дубль форварда, а його фантастичний промах...