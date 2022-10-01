Челсі вирвав перемогу над Крістал Пелас у 9 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Одна з перших швидких атак господарів завершилась взяттям воріт Едуара, який замкнув простріл з флангу. Обамеянг чудовим дебютним голом у футболці Челсі відповів "орлам" ще до перерви.

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Дебютну перемогу Грему Поттеру на чолі "синіх" подарував Галлахер. Молодий півзахисник приблизно з лінії штрафного вистрілив у дальню дев'ятку. Челсі тимчасово піднявся на 5 сходинку з 13 очками. Крістал Пелас завис над зоною вильоту, маючи в активі 6 пунктів.