Фантастичний контроль м'яча Азаром у матчі проти Казахстана – момент дня кваліфікації до Євро-2020

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар відзначився елегантним пасом у матчі проти Казахстану.

Вінгер мадридського Реала Еден Азар запам'ятався фантастичним пасом у поєдинку своєї збірної проти Казахстану.

Черговий упевнений виступ збірної Бельгії у відеоогляді перемоги над Казахстаном – 2:0

Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 2:0, а зіркою цієї гри був хавбек "вершкових" Еден Азар, який окрім чудового гольового пасу на Тома Меньє через півполя, продемонстрував фантастичний контроль м’яча, який мов приклеєний тримався ніг футболіста. Один з таким моментів УЄФА визнав найкращим моментом дня кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, Бельгія у матчі 8-го туру відбору Євро-2020 на виїзді легко здолала Казахстан (2:0). "Червоні дияволи" ще раніше забезпечили собі вихід в основну частину Євро, тому матчі завершального етапу відбору мають для команди Мартінеса майже напівтовариський статус.

Євро-2020, кваліфікація: Німеччина в меншості дотиснула аутсайдера, Польща вийшла з групи, провал Вербіча