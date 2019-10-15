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Фантастичний контроль м'яча Азаром у матчі проти Казахстана – момент дня кваліфікації до Євро-2020

12:58 425 Читать на русском
Фантастичний контроль м'яча Азаром у матчі проти Казахстана – момент дня кваліфікації до Євро-2020
Еден Азар / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар відзначився елегантним пасом у матчі проти Казахстану.

 

Вінгер мадридського Реала Еден Азар запам'ятався фантастичним пасом у поєдинку своєї збірної проти Казахстану.

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Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 2:0, а зіркою цієї гри був хавбек "вершкових" Еден Азар, який окрім чудового гольового пасу на Тома Меньє через півполя, продемонстрував фантастичний контроль м’яча, який мов приклеєний тримався ніг футболіста. Один з таким моментів УЄФА визнав найкращим моментом дня кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, Бельгія у матчі 8-го туру відбору Євро-2020 на виїзді легко здолала Казахстан (2:0). "Червоні дияволи" ще раніше забезпечили собі вихід в основну частину Євро, тому матчі завершального етапу відбору мають для команди Мартінеса майже напівтовариський статус.

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