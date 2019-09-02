Фантастичний камбек у відеоогляді матчу Атлетіко – Ейбар – 3:2

Атлетіко та Ейбар у 3 турі Ла Ліги зіграли матч, за мотивами якого можна знімати футбольні фільми. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Іспанія. Ла Ліга, 3 тур

Атлетіко – Ейбар – 3:2

Голи: Жоау Феліш, 27, Вітоло, 52, Томас, 90 – Шарлес, 7, Арбілья, 19

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Мадридський Атлетіко продовжив свій шлях до першого за 6 сезонів чемпіонства у матчі 3 туру проти Ейбара. Щоправда, гості шокували підопічних Дієго Сімеоне голами Шарлеса та Арбільї у перші 20 хвилин поєдинку. Але "матрацники" – не та команда, що може психологічно зламатись.

Спочатку Жоау Феліш продовжив виправдовувати сплачені за нього кошти, а по перерві Вітоло зрівняв рахунок. Варто зазначити, що арбітр двічі скасував голи Дієго Кости після допомоги VAR. Але на останній хвилині основного часу хавбек Томас Партей опинився сам-на-сам з голкіпером і переграв його. Таким чином, Атлетіко здобув драматичну перемогу.