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Фантастичний камбек у відеоогляді матчу Атлетіко – Ейбар – 3:2

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Фантастичний камбек у відеоогляді матчу Атлетіко – Ейбар – 3:2
Атлетіко – Ейбар – 3:2 / ФК Атлетіко

Атлетіко та Ейбар у 3 турі Ла Ліги зіграли матч, за мотивами якого можна знімати футбольні фільми. Дивіться відео голів та огляд матчу.

27’ Жоау Феліш
52’ Вітоло
90+1’ Томас Партей
 
Шарлес 7’
Анаїц Арбілья 19’
7’ Шарлес
19’ Анаїц Арбілья
27’ Жоау Феліш
52’ Вітоло
90+1’ Томас Партей

Іспанія. Ла Ліга, 3 тур

Атлетіко – Ейбар – 3:2

Голи: Жоау Феліш, 27, Вітоло, 52, Томас, 90 – Шарлес, 7, Арбілья, 19

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Мадридський Атлетіко продовжив свій шлях до першого за 6 сезонів чемпіонства у матчі 3 туру проти Ейбара. Щоправда, гості шокували підопічних Дієго Сімеоне голами Шарлеса та Арбільї у перші 20 хвилин поєдинку. Але "матрацники" – не та команда, що може психологічно зламатись.

Спочатку Жоау Феліш продовжив виправдовувати сплачені за нього кошти, а по перерві Вітоло зрівняв рахунок. Варто зазначити, що арбітр двічі скасував голи Дієго Кости після допомоги VAR. Але на останній хвилині основного часу хавбек Томас Партей опинився сам-на-сам з голкіпером і переграв його. Таким чином, Атлетіко здобув драматичну перемогу.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Іспанія Відеоновини Атлетіко Атлетіко Ейбар Ейбар Атлетіко - Ейбар
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