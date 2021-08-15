Вест Хем перестріляв Ньюкасл у матчі 1-го туру АПЛ, а Андрій Ярмоленко вперше за тривалий час зіграв у складі "молотків" в чемпіонаті Англії. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Ньюкасл – Вест Хем на "Футбол 24".

Ньюкасл повів у рахунку вже на 4 хвилині матчу – Вілсон замкнув навіс Сен-Максімена. Крессвелл вирівняв положення на 18 хвилині, проте Мерфі до перерви знову вивів "сорок" уперед.

Вест Хем у божевільній перестрілці з шістьма голами здобув перемогу над Ньюкаслом – Ярмоленко зіграв 4 хвилини

Бенрама на 53 хвилині знову встановив статус-кво, а через 10 хвилин Соучек добив нереалізований пенальті у виконанні Антоніо. Пізніше Майкл виправився, забивши з передачі Бенрама та поставив крапку в зустрічі. Додамо, що Ярмоленко вийшов на поле на 90 хвилині та допоміг Вест Хему втримати перемогу.