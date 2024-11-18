Французи забили вже на третій хвилині. Після подачі кутового Адріен Рабйо переграв всіх на другому поверсі і відправив м'яч у сітку.

Франція взяла реванш у Італії й виграла групу Ліги націй – Рабйо відзначився дублем, Дінь приклався до трьох голів

Другий гол Франції вийшов дуже красивим. Люка Дінь виконував штрафний удар, Вікаріо дотягнувся до м'яча, але завадити опинитися йому у воротах не зумів. Ще до перерви Італія відповіла голом Камб'ясо. Утім, на цьому все не закінчилося. Франція у другому таймі знову забила після стандарту. І знову Рабйо перегравав оборону "Скуадри Адзурри" у повітрі.

Французи закріпили за собою перше місце, а Італія фінішувала другою.