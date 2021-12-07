Сардинці пропустили в першому таймі – автогол до свого пасиву записав Андреа Карбоні. Аутсайдер Серії А відігрався на старті другої половини гри, а забитий м'яч став окрасою поєдинку.

Бразилець Жоао Педро відзначився шедевральним голом. 29-річний нападник поклав корпус і ефектним ударом у падінні через себе не залишив шансів Мілінковічу-Савічу. Естафета фантастичних голів продовжилася третій день поспіль – Жоао Педро підтримав Хакана Чалханоглу і Хуана Куадрадо, які в матчах з Ромою і Дженоа відзначилися голами після прямих ударів з кутового.

До слова, матч завершився з рахунком 1:1, що дозволило Кальярі набрати 10 очок і обійти Дженоа в турнірній таблиці. Торіно йде 13-м – 19 пунктів.

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Гол Жоао Педро на 5:45 (в YouTube).