Фантастичний гол партнера Зозулі зі своєї половини поля – відео дня

Шедеври народжуються не лише в Прімері, а і в другому іспанському дивізіоні.

Альбасете здобуло важливу перемогу в 40-му турі Сегунди проти Спортінга (2:0).

Окрасою зустрічі став неймовірний гол Карлоса Акуньї. Парагваєць помітив, що голкіпер суперника відійшов від воріт та потужно пробив зі своєї половини поля. Врятувати ситуацію воротар вже не зміг.

Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

Також весь поєдинок на полі провів український форвард Роман Зозуля, проте результативними діями не відзначався.

В турнірній таблиці Альбасете посідає третю сходинку.