Перед зустріччю з Салернітаною команда Сімоне Індзагі три матчі поспіль програла. Звичайно, що Інтер заволодів ініціативою з перших хвилин, адже їм необхідно було реабілітуватися перед своїми фанатами. Гостям вдалося швидко відкрити рахунок у матчі. Гонсес з передачі Лукаку забив гол вже на шостій хвилині. В першому таймі "змії" невтомно насідали на карний майданчик господарів поля. Інтер завдав 11 ударів по воротах Салернітани, але збільшити свою перевагу не вдалося.

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Після перерви ситуація трішки змінилася і тосканці провели кілька гострих атак, але не змогли зрівняти рахунок. "Нерадзуррі" продовжили тиснути на суперника, але голкіпер господарів Очоа став головним рятівником своєї команди. Під завісу матчу ветеран Серії А Кандрева вирвав для Салернітани одне очко, забивши фантастичний гол.

Інтер, після чотирьох матчів без перемог, посідає третє місце, маючи у своєму активі 51 бал. Тосканці перебувають на 15 місці з 29 очками.

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