Фантастичний гол головою з-за меж штрафного в чемпіонаті Англії – постраждав екс-суперник Динамо

В Англії стартував сезон 2019/20 серед команд Чемпіоншипу. Вже перший тур подарував шикарні забиті м'ячі.

Чемпіоншип, 1-й тур

Брентфорд – Бірмінгем – 0:1

Гол: Педерсен, 18

Бірмінгем переміг Брентфорд у стартовому турі англійського Чемпіоншипу завдяки голу данця Крістіана Педерсена в першому таймі.

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На 18-й хвилині захисник ударом головою замкнув подачу з флангу, відправивши м'яч під поперечину воріт господарів. Банальність, скажете? Було б дійсно так, якби не відстань – в момент удару Педерсен перебував за межами штрафного майданчика, а до воріт було близько 18-ти метрів.

Нагадаємо, Брентфорд грав проти Динамо на зборах в Австрії – поєдинок завершився мировою.

До слова, вчора схожий м'яч забив Віталій Буяльський, який відзначився голом в матчі Львів – Динамо.