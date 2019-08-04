toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фантастичний гол головою з-за меж штрафного в чемпіонаті Англії – постраждав екс-суперник Динамо

16:25 272 Читать на русском
Фантастичний гол головою з-за меж штрафного в чемпіонаті Англії – постраждав екс-суперник Динамо
Шикарний гол в чемпіонаті Англії

В Англії стартував сезон 2019/20 серед команд Чемпіоншипу. Вже перший тур подарував шикарні забиті м'ячі.

Чемпіоншип, 1-й тур

Брентфорд – Бірмінгем – 0:1

Гол: Педерсен, 18

Бірмінгем переміг Брентфорд у стартовому турі англійського Чемпіоншипу завдяки голу данця Крістіана Педерсена в першому таймі.

Неймовірне невезіння в матчі МЛС – курйозне відео дня

На 18-й хвилині захисник ударом головою замкнув подачу з флангу, відправивши м'яч під поперечину воріт господарів. Банальність, скажете? Було б дійсно так, якби не відстань – в момент удару Педерсен перебував за межами штрафного майданчика, а до воріт було близько 18-ти метрів.

Нагадаємо, Брентфорд грав проти Динамо на зборах в Австрії – поєдинок завершився мировою.

До слова, вчора схожий м'яч забив Віталій Буяльський, який відзначився голом в матчі Львів – Динамо.

blog_ava
Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії
09:00
3790
Теги
Відеоновини Фантастичні голи Бірмінгем Бірмінгем Англія Красиві голи Брентфорд Брентфорд Чемпіоншип
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
11
хв
Шахтар
19:30
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук