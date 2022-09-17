Нападник Фабіан Пясецкі приніс перемогу Ракуву дивовижним за красою ударом. Дивіться відео фантастичного гола у матчі Ракув – Радом'як на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі, 10 тур

Ракув – Радом'як – 3:0

Голи: Пясецкі, 45+3, Сварнас, 47, Лопес, 52

Віце-чемпіон Польщі в 10-му турі Екстракляси приймав Радом'як. Гості протрималися майже весь перший тайм, але перед свистком на перерву Ракув таки зумів відкрити рахунок. Зробила це команда з Ченстохови просто розкішно.

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Фабіан Пясецкі божевільним ударом записав своє прізвище на табло. Форвард Ракува вразив ворота Радом'яка боковими ножицями – м'яч влетів у нижній кут воріт без шансів для кіпера.

Це взятя воріт виявилося переможним, а поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь Ракува. Українець Владислав Кочергін відіграв 80 хвилин, результативними діями не відзначився. Його команда набрала 19 балів і відстає від лідера (Легії) лише на 1 пункт.

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