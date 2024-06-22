Автогол центрального захисника Панатінаїкоса і збірної Туреччини Самета Акайдіна, безумовно, увійде в історію чемпіонатів Європи. 30-річний досвідчений гравець зробив пас на свого воротаря, спрямувавши м'яч у площину воріт, і не подивився, де його партнер по команді точно перебуває. Це призвело до непорозуміння: м'яч покотився в бік воріт, і Алтай Баїндир уже не встигав його наздогнати. Так рахунок у цій зустрічі став 2:0 на користь Португалії.

Португалія розгромила Туреччину – курйозний автогол і несподіваний асист Роналду вивели "селесао" в 1/8 фіналу Євро-2024

Два інших м'ячі за "селесау" забили Бернарду Сілва і Бруну Фернандеш. Останній нагородив свого партнера Кріштіану Роналду компліментом: "Кріштіану – наш найкращий бомбардир, і міг сам забивати, але в цьому епізоді він віддав пас на порожні ворота. Це зайвий раз показує, яке значення ми надаємо результату, а не особистим цілям", – сказав після гри півзахисник Манчестер Юнайтед.