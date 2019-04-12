Валенсія повторила сценарій фіналу Ліги чемпіонів-1998/99 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Вільяреала. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Вільяреал у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи вдома приймав Валенсію. Поєдинок поступово йшов до нічиєї, поки "кажани" не вирішили провести кінцівку в стилі Манчестер Юнайтед у фіналі ЛЧ-1998/99. Васс та Гедеш відзначились на 90+1 та 90+3 відповідно і здобули комфортну перевагу для своєї команди перед матчем-відповіддю, який відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

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