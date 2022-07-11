Півзахисник збірної Уельсу не зміг прижитися в Ювентусі. Його вважають одним із трансферних провалів клубу, хоча переходив він на правах вільного агента. Фани вважають, що Ремзі далекий від гри на 7 млн євро, які отримує щосезону.

Погба знову офіційно став гравцем Ювентуса, де взяв собі культовий номер

Саме через велику зарплату не так просто знайти новий клуб для 31-річного валлійця. Уболівальники дуже хочуть, щоб Юве нарешті позбувся гравця. Іноді натяки аж надто прозорі. Напередодні після проходження медогляду гравці "б'янконері" роздавали автографи тіфозі. Один із них підсунув Ремзі для підпису аркуш паперу з текстом "rescissione contrattuale", що у перекладі означає "розірвання контракту". Аарон підписав.