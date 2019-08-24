Фани Кельна масово помолились у знаменитому соборі і хором заспівали гімн клубу

Німецькі фанати продовжують приємно вражати своєю палкою підтримкою. Їхню пристрасть на собі відчув легендарний кельнський собор.

Фани Кельна по-особливому готувались до першого домашнього матчу після повернення у Бундеслігу. Перед грою проти Борусії Д (1:3) близько 4-х тисяч вболівальників заполонили кельнський собор.

Кельн – Борусія Д – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Там вони разом помолились за команду і хором заспівали клубний гімн, який має назву Mer Stonn Zo Dir FC Kölle. Цю пісню написала місцева група De Höhner у 2002 році.

Щоправда, молитви не допомогли "козлам" впоратись із претендентом на чемпіонство. "Джмелі" на останніх хвилинах перемогли з рахунком 3:1.

Борусія Д здобула важку виїзну перемогу над Кельном