Йосіп Ілічіч не забутий вболівальниками Аталанти, які використали можливість його навідати.

Фани Аталанти відвідали виїзний матч Ліги Європи проти австрійського Штурма. На шляху до Граца вони заїхали в Марібор до Йосіпа Ілічіча. Зустріч вийшла дуже теплою.

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Йосіп приєднався до вболівальників і поїхав з ними в Австрію. Матч завершився нічиєю 2:2 – Аталанта залишилася лідером групи D з чудовими шансами на плей-офф.

Ілічіч грав за Аталанту з 2017-го по 2022-й і був одним з лідерів сенсаційної команди Гасперіні. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20 словенець відзначився покером у воротах Валенсії.

Психологічні проблеми завадили Йосіпу довго підтримувати елітний рівень. Зараз він на батьківщині виступає за Марібор.