Фани Аталанти по дорозі на матч Ліги Європи заїхали в гості до легенди клубу
Йосіп Ілічіч не забутий вболівальниками Аталанти, які використали можливість його навідати.
Фани Аталанти відвідали виїзний матч Ліги Європи проти австрійського Штурма. На шляху до Граца вони заїхали в Марібор до Йосіпа Ілічіча. Зустріч вийшла дуже теплою.
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Йосіп приєднався до вболівальників і поїхав з ними в Австрію. Матч завершився нічиєю 2:2 – Аталанта залишилася лідером групи D з чудовими шансами на плей-офф.
Ілічіч грав за Аталанту з 2017-го по 2022-й і був одним з лідерів сенсаційної команди Гасперіні. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20 словенець відзначився покером у воротах Валенсії.
Психологічні проблеми завадили Йосіпу довго підтримувати елітний рівень. Зараз він на батьківщині виступає за Марібор.