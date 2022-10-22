Один з уболівальників Марселя ледь не вбив фаната Айнтрахта, через що ризикує опинитись за ґратами.

В одній з масових бійок перед поєдинком Ліги чемпіонів Марсель – Айнтрахт один з фанів французької команди запустив сигнальною ракетою в 65-річного вболівальника франкфуртців. Через це фанату Марселя висунули офіційні звинувачення, повідомляє L'Équipe.

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Зазначається, що вболівальник Айнтрахта отримав серйозну травму та був госпіталізований. Німець повідомив, що після того, як в нього влучила сигнальна ракета, одразу мав паралізовану ліву частину тіла, досі не може повноцінно керувати лівою рукою.

Додамо, що під час матчу 2-го туру Ліги чемпіонів вболівальники клубу з Франкфурта демонстрували нацистські вітання. Сам поєдинок завершився мінімальною перемогою Айнтрахта (1:0).

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