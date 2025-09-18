Вболівальнику Ліверпуля заборонили відвідувати футбольні матчі терміном на три роки після того, як він викрикував образи на адресу жінки-інваліда та її чоловіка під час останнього домашнього матчу Стівена Джеррарда.

Як повідомляє Liverpool Echo, 20-річний Джонатан Люк Поултер проігнорував прохання Девіда Хайєма прибрати банер, який закривав огляд його дружині, прикутій до інвалідного візка.

Поултер з Чапел-Роуд, Енфілд, заперечував використання образливої або загрозливої поведінки, образливих слів з метою заподіяння занепокоєння, тривоги або стресу на Енфілді 16 квітня, коли Ліверпуль зустрічався з Крістал Пелас.

Однак сьогодні, 18 вересня, фанат був засуджений мировим судом Сефтона. Суд постановив, що інцидент стався в той момент, коли Джеррард виходив на поле під почесною вартою, а гравці і вболівальники віддавали данину поваги його 17-річній службі в складі "червоних".

Також суд постановив, що банер був піднятий прямо перед уболівальниками-інвалідами. 61-річний Девід Хайєм сказав, що відчув "загрозу і залякування" з боку Поултера зростом 190 см, коли попросив його перемістити банер. Його дружина Лора сказала, що чула, як Поултер, якому в 2013 році було винесено попередження за спробу пронести димові шашки на матч на стадіоні DW в Уігані, лаявся на адресу її чоловіка.

За словами Хайєма, Поултер сказав: "Ми вже деякий час намагаємося допомогти вам, користувачам інвалідних візків, переїхати, і ми продовжимо спроби".

Поултер зізнався, що сказав містеру Хайєму: "Це Коп, це наша традиція, це те, чим ми займаємося, якщо вам це не подобається, ось двері, ви можете піти на ***".

Зрештою суд постановив не впускати Поултера на Енфілд протягом трьох років. Йому також було наказано виплатити 520 фунтів стерлінгів як кримінальні судові витрати, 500 фунтів стерлінгів як судові витрати і 60 фунтів стерлінгів як компенсацію жертві.

Джонатан Люк Поултер є тим самим фанатом, який лаяв Дієго Сімеоне під час гри з Атлетіко.

