Благодійна організація фанів збірної Шотландії почала збір коштів для допомоги дітям з України, повідомляє TA Sunshine Appeal.

Мітьюлланд долучився до підтримки України – синьо-жовтий прапор на футболках і збір коштів дітям

Акція стартувала 3 березня – вже за перший день небайдужі перерахували у фонд близько 34 тисяч гривень.

До слова, TA Sunshine Appeal з 1999 року збирає гроші для допомоги дітям з країн, у яких збірна Шотландії проводить виїзні матчі.

Нагадаємо, збірна України є суперником шотландців у відборі на чемпіонат світу в Катарі у 2022 році.

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