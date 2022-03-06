Фанати збірної Шотландії влаштували збір коштів для дітей з України
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Благодійна організація фанів збірної Шотландії почала збір коштів для допомоги дітям з України, повідомляє TA Sunshine Appeal.
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Акція стартувала 3 березня – вже за перший день небайдужі перерахували у фонд близько 34 тисяч гривень.
До слова, TA Sunshine Appeal з 1999 року збирає гроші для допомоги дітям з країн, у яких збірна Шотландії проводить виїзні матчі.
Нагадаємо, збірна України є суперником шотландців у відборі на чемпіонат світу в Катарі у 2022 році.
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