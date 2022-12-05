Вболівальники "трикольорових" продемонстрували всьому світу, як треба вести себе на стадіоні.

Збірна Франції у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 впевнено здолала Польщу (3:1) і пробилась до наступного раунду змагань. Вболівальники "трикольорових", які були присутні на стадіоні, вирішили підтримати традицію, яку розпочали фанати збірної Японії.

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Глядачі після завершення поєдинку затрималися на трибунах і прибрали сміття у спеціальні мішки, повідомляє GFFN.

Нагадаємо, після перемоги над Німеччиною (2:1) у груповому етапі гравці збірної Японії поприбирали за собою у роздягальні та залишили орігамі, а фанати забрали сміття з трибун. Такими діями японці продовжили традицію, започатковану ще під час ЧС-2018.

В 1/4 фіналу ЧС-2022 Франція зустрінеться з Англією. Поєдинок відбудеться 10 грудня о 21:00.

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