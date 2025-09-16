Фанатам Марселя не дозволили пронести прапори Палестини на матч з Реалом.

Деякі вболівальники Марселя спробували пронести на стадіон прапори Палестини, але співробітники служби безпеки Сантьяго Бернабеу змусили їх викинути на вході. Про це інформує Marca.

Відзначається, що служба безпеки стадіону назвала прапор Палестини "забороненою символікою", посилаючись на регламент, що забороняє розміщення на трибунах послань комерційного, політичного, соціального, релігійного або протестного характеру.

Після першого тайму матчу Реал – Марсель рахунок 1:1.

