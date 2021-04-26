Автобус із гравцями Динамо біля тренувальної бази в Конча-Заспі зустріли вболівальники клубу зі святковими скандуваннями та файєр-шоу, інформує YouTube-канал "біло-синіх".

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Футболісти вийшли з автобусу та поспілкувались із вболівальниками, які подякували за тріумф динамівцям. Не оминули увагою і Олега Гусєва, якому 25 квітня виповнилось 38 років, тож чемпіонство можна вважати подарунком легенді клубу.

Нагадаємо, Динамо розбомбило Інгулець (5:0), що дозволило оформити перемогу в чемпіонаті України за 3 тури до кінця турніру. Кияни набрали 58 очок та збільшили відрив від Шахтаря до 14 пунктів – "гірники" в паралельному поєдинку сенсаційно поступились Олександрії.

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