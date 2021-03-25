Збірна України не залишиться без підтримки навіть попри заборону вболівальникам підтримати команду на стадіоні.

Фанати започаткували онлайн-флешмоб у соцмережах – усі бажаючі мали записати короткі відео з побажаннями перемоги збірній України, повідомляє офіційний сайт УАФ. До акції також долучилися відомі телеведучі, блогери, футбольні коментатори. Збірна отримала привітання та побажання перемоги навіть від полярників з української антарктичної станції "Академік Вернадський".

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"Ми знаємо, що вболівальники – це 12-й гравець на полі, тому футболістам завжди легше грати на рідній землі. Ми прагнемо підтримати національну збірну в умовах порожніх трибун і передати їй дух справжнього єднання з уболівальниками. Відверті емоції українців, які ми покажемо нашим гравцям перед матчем, подарують їм потужний заряд енергії й віру в перемогу", – йдеться у повідомленні на сайті УАФ.

Зазначимо, що емоції вболівальників зберуть у єдиний відеоролик, який буде продемонстрований футболістам на великому екрані стадіону НСК Олімпійський 28 березня перед матчем із Фінляндією.

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