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Фанати Зеніта "тепло" привітали Малкома, який прийшов з Барселони

14:15 382 Читать на русском
Фанати Зеніта "тепло" привітали Малкома, який прийшов з Барселони
Малком в Барселоні / ФК Барселона

Нападник Зеніта Малком надовго запам'ятає свій дебют за російську команду.

Бразильський форвард Малком, який днями перейшов з Барселони в Зеніт за 40 млн євро плюс бонуси, вийшов на заміну в поєдинку чемпіонату Росії проти Краснодара.

Малком перейшов у Зеніт і став 4-м найдорожчим трансфером Барселони "на вихід"

Бразилець відіграв 19 хвилин та отримав не надто приємний прийом. Фанати Зеніта затягнули пісні расистського змісту, а також вивісили банер з написом "Дякуємо керівництву за вірність традиціям", повідомляє Sports.ru.

Раніше ультрас просили клуб не підписувати темношкірих новачків.

До слова, поєдинок Зеніт – Краснодар завершився унічию 1:1. Після 4-х турів Зеніт Ракицького набрав 10 очок та лідирує в чемпіонаті.

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Зеніт Зеніт Росія футбольні фанати Малком Малком Расизм у футболі
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