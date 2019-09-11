Фанати збірної Сьєрра-Леоне атакували будинок капітана команди через незабитий пенальті у матчі кваліфікації на ЧС-2022

Капітан збірної Сьєрра-Леоне Умару Бангура зазнав переслідувань з боку фанатів команди.

Відбулися останні матчі-відповіді 1-го раунду відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Африці. За їх підсумками визначилися всі учасники наступного етапу.

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Збірна Сьєрра-Леоне драматично покинула розіграш. Леонці були близькими, щоб пройти Ліберію. Після виїзної поразки (1:3) вони мінімально перемагали, а в компенсований час отримали право на пенальті. Однак капітан команди Умару Бангура не зумів його реалізувати. Поєдинок так і завершився мінімальною перемогою господарів (1:0).

Вболівальники збірної Сьєрра-Леоне залишилися дуже розлюченими і вирішили помститися Умару. Вони атакували його будинок, повибивавши двері та вікна, повідомляє moroccoworldnews.com. Інформації про постраждалих наразі немає.

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