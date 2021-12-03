Фанати Ворскли влаштували команді вогняні проводи на гру з Рухом– потужний стимул після розгрому від СК Дніпро-1
Підопічні Юрія Максимова тепер просто зобов'язані привезти зі Львова очки.
У минулому турі Ворскла на виїзді зазнала розгромної поразки від СК Дніпро-1 з рахунком 1:5. Вболівальники полтавців вирішили підтримати свою команду і влаштували їй розкішні проводи на черговий матч чемпіонату України проти Руха.
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Фанати супроводжували клубний автобус від стадіону до залізничного вокзалу – автомобільний кортеж їхав із зелено-білими прапорами, а вздовж дороги прихильники клубу палили піротехніку.
"Вболівальники дуже приємно здивували всю команду. Дякуємо їм. Це ще більше стимулює нас битися за клуб та його вболівальників", – зазначив голкіпер команди Дмитро Різник у коментарі клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, поєдинок між Рухом та Ворсклою відбудеться вже завтра, 4 грудня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 17:00.
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