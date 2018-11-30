toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Фанати Ворскли провели мітинг проти перенесення матчу з Арсеналом – ультрас бойкотували поєдинок у Києві

29 листопада 23:49 934 Читать на русском
Фанати Ворскли провели мітинг проти перенесення матчу з Арсеналом – ультрас бойкотували поєдинок у Києві
Фанати Ворскли / фото із соцмереж

У Полтаві пройшла акція прихильників Ворскли, які виступили проти рішення УЄФА перенести поєдинок Ліги Європи проти Арсенала на київський НСК Олімпійський.

Нагадаємо, УЄФА за дві доби до поєдинку 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал вирішив перенести матч до Києва.

Фанати полтавців не підтримали таке рішення керівного органу європейського футболу та не поїхали на гру, що пройшла на НСК Олімпійський.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ультрас зібрались біля стадірну імені Бутовського, який повинен був прийняти дану зустріч. Після цього фанати запалили файєри та рушили ходою вулицями міста , повідомляє Трибуна – Полтавські новини.

До слова, матч Ворскла – Арсенал завершився розгромною поразкою полтавців з рахунком 0:3.

Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Ворскла - Арсенал ультрас УЄФА футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
24
хв
Фортуна
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук