Фанати Ворскли провели мітинг проти перенесення матчу з Арсеналом – ультрас бойкотували поєдинок у Києві

У Полтаві пройшла акція прихильників Ворскли, які виступили проти рішення УЄФА перенести поєдинок Ліги Європи проти Арсенала на київський НСК Олімпійський.

Нагадаємо, УЄФА за дві доби до поєдинку 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал вирішив перенести матч до Києва.

Фанати полтавців не підтримали таке рішення керівного органу європейського футболу та не поїхали на гру, що пройшла на НСК Олімпійський.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ультрас зібрались біля стадірну імені Бутовського, який повинен був прийняти дану зустріч. Після цього фанати запалили файєри та рушили ходою вулицями міста , повідомляє Трибуна – Полтавські новини.

До слова, матч Ворскла – Арсенал завершився розгромною поразкою полтавців з рахунком 0:3.