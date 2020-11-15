Під час поєдинку Першої ліги Верес – Волинь трапився неприємний інцидент.

Кілька фанатів Волині після фінального свистка поєдинку проти Вереса (0:2) запалили фаєри та вибігли на поле, повідомляє Football Hub.

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Вболівальників затримала поліція, із застосуванням сили. Варто відзначити, що за своїх фанів спробували заступитись футболісти Волині, але правоохоронці діяли рішуче.

Після 12-ти турів Першої ліги Волинь розташувалась на 4-й сходинців, Верес – третій.

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