"Період у Туреччині – дуже хороший досвід. Інша країна з взагалі іншим розумінням та сприйняттям футболу. І коли я потрапив до Туреччини, був потрібен час для адаптації. Для турецьких чоловіків у житті існують дві речі: політика та футбол. Тамтешні люди дуже імпульсивні, що мені дуже подобалося. Поступово звик, ми виграли Кубок і Суперкубок. Дуже приємно там було грати, мені такий стиль подобається, коли все спрямовано на атаку, грають для глядачів.

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У Туреччині все дуже специфічне. Коли приїхав, подивився біографії футболістів – дуже багато хто змінює за кар’єру 10-12 клубів. Кожен рік у командах змінюються футболісти, тренери. Там свій менталітет. Можливо, через притаманну імпульсивність, я швидко став там своїм. Особливо у Бурсаспорі. Там фантастичні фанати! Місто дуже футбольне.

Коли програєш, у Туреччині краще не ходити по вулиці. Це не жарт! Був випадок ще до мого приїзду туди: воротар пропустив три голи і фанати прийшли до нього додому, витягнули й "віддячили".

Мене там дуже любили. Після гри міг вийти на ринок – повертався з 3-4 повними торбами. Давали все, що могли: овочі, лаваші, кебаби. І відмовлятися було не можна, адже люди дійсно живуть цим.

Трохи вивчив турецьку мову. Не можна не вивчати мову країни, в якій перебуваєш. Це – неповага. Перше, що потрібно зробити у новій країні – вивчити мову, аби розуміти менталітет місцевих мешканців. Турецька мова дуже важка. Але коли спілкуєшся мовою місцевої команди, це змінює і ставлення до тебе. Ти демонструєш повагу до країни – і це, вважаю, є правильним", – цитує Селезньова Sport-Express.

Нагадаємо, Євген виступав у Туреччині з 2017-го по 2020-й роки, з перервою на Малагу.

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