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Фанати вінницької Ниви змусили своїх гравців зняти футболки прямо на полі

09:15 339 Читать на русском
Фанати вінницької Ниви змусили своїх гравців зняти футболки прямо на полі
Гравці Ниви В / Офіційний сайт клубу

Вболівальники Ниви В жорстко відреагували на чергову невдачу своєї команди у матчі Другої ліги.

 

Гра Ниви з Буковиною завершилася нічиєю 2:2, однак такий підсумок явно не влаштував прихильників вінницької команди.

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Після матчу вони підійшли до гравців і силоміць забрали їхні футболки. Опір окремих футболістів призвів до масової сутички, в яку довелося втрутитися навіть представникам поліції.

До слова, Нива В замикає турнірну таблицю групи А Другої ліги (11 позиція). Команда не може здобути перемогу вже у трьох матчах поспіль і має у своєму активі лише 5 пунктів після дев'яти турів.

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Відео інциденту (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+):

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Теги
Нива Вінниця - Буковина Друга ліга футбольні фанати Відеоновини Нива Вінниця Нива Вінниця
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