Фанати Црвени Звезди привезли прапор "ДНР" на матч із Баварією

Іспанія — 13:12 700
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Рауль може очолити Реал – Мадрид знайшов трьох кандидатів на заміну Зідану
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"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиціїЛіга чемпіонів — 13:00 1397
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Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІУкраїна — 12:20 7155
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Шабанов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією WhoscoredЛіга Європи — 10:56 1646
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"Мої гравці – мертві": Ребров наїхав на керівництво чемпіонату Угорщини після матчу з ЕспаньйоломЛіга Європи — 10:17 6923