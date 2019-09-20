Фанати Црвени Звезди привезли прапор "ДНР" на матч із Баварією

Скандально відомі ультрас Црвени Звезди знову показали свою покірність Росії.

Мюнхенська Баварія розгромила Црвену Звезду (3:0) у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Сербські ультрас відзначились неприємним вчинком.

Баварія – Црвена Звезда – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Фанатський рух Delije відомий своєю дружбою з московським Спартаком і любов'ю до Росії та Володимира Путіна. У Мюнхені серби проявили свою антиукраїнську позицію.

На одній з вулиць столиці Баварії вболівальники зробили світлину з прапором "ДНР". Варто зазначити, що це не перший подібний вчинок Delije.