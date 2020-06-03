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Фанати Црвени Звезди гучно відзначили повернення футболу на трибуни – яскраві кадри

16:32 58 Читать на русском
Фанати Црвени Звезди гучно відзначили повернення футболу на трибуни – яскраві кадри
Фанати Црвени Звезди / Фото ultras-tifo

Чемпіонат Сербії другий у Європі після Білорусі, де на футбольні матчі дозволяють пускати глядачів.

Поєдинок 1/4 фіналу національного Кубка, в якому Црвена Звезда на виїзді обіграла Інджію (1:2), запам'ятався перфомансом ультрас гостей.

Црвена Звезда стала чемпіоном Сербії – знаменитий переможець ЛЧ виграв перший трофей у статусі тренера

Уболівальники гучно підтримували своїх улюбленців і палили файєри, за що команда Деяна Савічевіча, яка напередодні здобула дострокове чемпіонство, відплатила виходом у півфінал Кубка.

До слова, глядачів на футбольні матчі у Сербії почали пускати з 1 червня. Однак діють обмеження – не більше однієї тисячі уболівальників на поєдинку.

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