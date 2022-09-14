Кілька фанатів Айнтрахта ще до початку гри з Марселем почали провокувати французьких уболівальників. Зокрема, вони вдались і до огидних нацистських вітань.

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Німецький клуб відреагував на таку поведінку своїх фанатів: "Айнтрахт Франкфурт виступає за толерантність та різноманіття і займає чітку позицію проти расизму, антисемітизму та дискримінації. Клуб чітко дистанціюється від одиночного інциденту перед матчем Ліги чемпіонів Марсель – Айнтрахт, коли був продемонстрований жест, який можна було зрозуміти як нацистське вітання. Антисемітські ідеї різко контрастують з однозначними та непохитними цінностями клубу.

Людина, яка була на відео, повідомила про себе представникам фан-руху Айнтрахта під час першого тайму і категорично спростувала звинувачення в антисемітських намірах. Айнтрахт детально вивчить цю ситуацію і версію цієї особи", – йдеться у заяві клубу з Франкфурта.

До слова, Айнтрахт мінімально обіграв Марсель у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Клуб з Франції має 0 очок після 2 турів, тоді як франкфуртці набрали перші три пункти.

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