З повернення фанів на трибуни також відновились і сутички ультрас.

Штурм Грац приймав ПСВ (0:1) в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи, а місцеві фанати також влаштували своєрідний "прийом" для гостей з Нідерландів.

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Напередодні матчу в одному із австрійських пабів відпочивали вболівальники ПСВ, поки до них не завітали опоненти із Штурма. Гості закрились у закладі, тому нападникам нічого не залишалось, як розтрощити вітрини пабу та піти своїм шляхом без очікуваної бійки.

За інформацією grazer.at, поліція затримала 4-х учасників "перфомансу".

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