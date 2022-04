Не вперше у нинішньому сезоні фани "зелених" зривають матч Ліги 1. Таке вже траплялося у жовтні, коли уболівальники вимагали звільнення Клода Пюеля. Зрештою, зміна тренера не дуже допомогла – Сент- Етьєн за чотири тури до завершення чемпіонату перебуває у зоні вильоту.

Чергова серія протесту випала на поєдинок проти Монако. Розпочали фанати Сент-Етьєна доволі мирно. Вони просто поглузували з футболістів, переробивши слова гімну Ліверпуля "You will never walk alone". На фанатському секторі вивісили банер зі словами: "Сент-Етьєн, ти ніколи не будеш гуляти один, але у футбол грають, бігаючи".

Така "мотивація" не подіяла на команду, тому за рахунку 1:3 вболівальники перейшли до "важкої артилерії". Пекельне фаєр-шоу призвело до того, що арбітр зупинив матч на 67-й хвилині. Зрештою, ситуацію вдалося врегулювати, і поєдинок дограли. Усе, на що спромігся Сент-Етьєн, це пропустити іще один м'яч. Монако переміг і піднявся на третє місце.