Фанати Реала освистали Мбаппе під час матчу проти Атлетіка – одноклубнику Луніна серйозно дісталося попри травму
Кіліан Мбаппе отримав порцію свисту, коли його показали на трибунах під час матчу проти Атлетіка в 32-му турі Ла Ліги (1:0)
Нападника Реала Кіліана Мбаппе помітили на трибунах під час матчу королівського клубу проти Атлетіка Більбао в Ла Лізі, передає Marca.
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Але замість овацій публіка зустріла француза свистом, як тільки зображення з ним вивели на великий екран Сантьяго Бернабеу. Одноклубник Андрія Луніна не зіграв у поєдинку через дискваліфікацію, але також може пропустити наступні матчі через травму, отриману в грі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Арсенала.
Свист вболівальників може бути пов'язаний не тільки з червоною карткою, отриманою в 31-му турі Ла Ліги проти Алавеса, але й зі спадом результативності Мбаппе в останніх матчах. Гравець не забиває у 5-х поєдинках підряд. Останній свій гол Кіліан забив ще 29 березня у грі 29-го туру чемпіонату Іспанії, коли оформив дубль у ворота Леганеса.
Додамо, що всього Мбаппе в поточному сезоні забив 32 голи та віддав 4 асисти в 49-х матчах за королівський клуб.
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