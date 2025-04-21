Кіліан Мбаппе отримав порцію свисту, коли його показали на трибунах під час матчу проти Атлетіка в 32-му турі Ла Ліги (1:0)

Нападника Реала Кіліана Мбаппе помітили на трибунах під час матчу королівського клубу проти Атлетіка Більбао в Ла Лізі, передає Marca.

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Але замість овацій публіка зустріла француза свистом, як тільки зображення з ним вивели на великий екран Сантьяго Бернабеу. Одноклубник Андрія Луніна не зіграв у поєдинку через дискваліфікацію, але також може пропустити наступні матчі через травму, отриману в грі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Арсенала.

Свист вболівальників може бути пов'язаний не тільки з червоною карткою, отриманою в 31-му турі Ла Ліги проти Алавеса, але й зі спадом результативності Мбаппе в останніх матчах. Гравець не забиває у 5-х поєдинках підряд. Останній свій гол Кіліан забив ще 29 березня у грі 29-го туру чемпіонату Іспанії, коли оформив дубль у ворота Леганеса.

Додамо, що всього Мбаппе в поточному сезоні забив 32 голи та віддав 4 асисти в 49-х матчах за королівський клуб.

?Mbappé en la pantalla del Bernabéu... y hay pitos para el francés pic.twitter.com/zsES1ThGZj — MARCA (@marca) April 20, 2025

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