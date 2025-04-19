Вболівальники королівського клубу готові на радикальні дії через провальний виступ в Лізі чемпіонів.

На мадридський Реал очікує серйозна перебудова після розгромного вильоту від Арсенала в 1/4 Ліги чемпіонів.

Слот відповів, чи передумав Трент переходити в Реал після продовження контрактів Салаха та ван Дейка

Розмови про відставку Карло Анчелотті стають все більш реалістичними, але разом із ним клуб можуть покинути й зіркові футболісти. На фоні цих чуток Marca провела опитування серед вболівальників Реала, щоб визначитися з кандидатом на заміну італійському тренеру, а також обрати найбажаніші трансфери команди.

Новим наставником "бланкос" вболівальники хочуть бачити Хабі Алонсо. За нього проголосувало 48% опитаних, ще 28% фанатів мріють про Юргена Клоппа, а 10% не проти запрошення легендарного Рауля, який очолює Кастілью.

Наступне питання було стосовно потенційних новачків. Фанати "бланкос" найбільше бажають Мартіна Зубіменді (33%), на другому місці будь-який центральний форвард, а на третьому – довгоочікуваний трансфер Трента Александер-Арнольда.

Також вболівальники визначилися з іменами членів команди, які мають піти влітку. В списку неочікувано, крім ветеранів і гравців заміни, знайшлося місце й Вінісіусу Жуніору, за якого проголосувало 7% опитаних фанатів.

Додамо, що Реал все ще зберігає шанси на трофей в цьому сезоні, йдучи на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги після 31-го туру. Королівський клуб відстає від Барселони на 4 очки, а також зіграє з "блаугранас" у фіналі Кубку Іспанії.

Причина фіаско Реала, про яку ніхто не говорить, вибрик Зінченка добиває зірку – Іспанія знищує головних винуватців