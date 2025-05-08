Інтер перестріляв Барселону (7:6 за сумою двох матчів) у драматичному півфіналі і 31 травня в дуелі з ПСЖ визначить нового переможця ЛЧ.

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Можливо, навіть більше за "нерадзуррі" цьому підсумку раділи вболівальники Реала. Вони принесли на базу "вершкових" у Вальдебебасі шарф Інтера та банер зі словами подяки міланцям. Сам Реал безнадійно вилетів від Арсенала ще на стадії чвертьфіналу.

Прихильники Барселони в'їдливо реагують на поведінку одвічних суперників, а також згадують нещодавню заяву Орельєна Чуамені. Хавбек Реала після поразки від каталонців у фіналі Кубка Іспанії пафосно написав: "Вони святкують наші поразки так, ніби ми більше ніколи не переможемо". Зараз окремі фанати мадридців займаються тим самим.

Imagina el nivel de complejo que tienen para poner estas pancartas en Valdebebas.



"¡GRAZIE INTER!"



Son lo más ridículo que existe. Xd pic.twitter.com/QSHOb80Rcd — Vetta ? (@Vettaverso) May 7, 2025

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