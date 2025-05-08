Фанати Реала дякують Інтеру за вибивання Барси з Ліги чемпіонів – зірку "вершкових" піймали на лицемірстві
Реал задоволений, що не доведеться передавати титул переможця Ліги чемпіонів найзапеклішому супернику.
Інтер перестріляв Барселону (7:6 за сумою двох матчів) у драматичному півфіналі і 31 травня в дуелі з ПСЖ визначить нового переможця ЛЧ.
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Можливо, навіть більше за "нерадзуррі" цьому підсумку раділи вболівальники Реала. Вони принесли на базу "вершкових" у Вальдебебасі шарф Інтера та банер зі словами подяки міланцям. Сам Реал безнадійно вилетів від Арсенала ще на стадії чвертьфіналу.
Прихильники Барселони в'їдливо реагують на поведінку одвічних суперників, а також згадують нещодавню заяву Орельєна Чуамені. Хавбек Реала після поразки від каталонців у фіналі Кубка Іспанії пафосно написав: "Вони святкують наші поразки так, ніби ми більше ніколи не переможемо". Зараз окремі фанати мадридців займаються тим самим.
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